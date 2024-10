Schlein in Piazza del Bastione per Orlando. Il candidato a Bucci: “Noi non parliamo solo di strade, parliamo di vita”

Il popolo del centrosinistra questa mattina ha riempito Piazza del Bastione per accogliere la visita della segretaria nazionale del Partito democratico Elly Schlein e la presentazione dei candidati spezzini delle liste che sosterranno la corsa alla presidenza della Liguria di Andrea Orlando nella chiamata alle urne del 27 e 28 ottobre.

Un abbraccio fisico, quello che i presenti hanno voluto dare a Orlando, facendolo arrivare a sfiorare le lacrime in apertura e in chiusura del suo intervento: “Questa per me non è una piazza, ma un’autobiografia”, ha esordito, aggiungendo in chiusura “il comizio di questa mattina è sicuramente il più emozionante di tutta la mia vita. Vinceremo, oggi ne sono convinto!”.

Nella giornata in cui i candidati spezzini delle liste che lo sostengono sono saliti tutti sullo stesso palco, Orlando ha pubblicato online il programma al quale da Piazza del Bastione si è più volte fatto cenno, ricordando di averlo stilato insieme a migliaia di Liguri che hanno inviato i loro contributi e partecipato alle cinque tappe di Sanremo, Savona, La Spezia, Lavagna e Genova e che rimarrà aperto a nuove proposte sino all’ultimo giorno prima del voto.

