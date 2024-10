Si è giocata la finale della 49esima edizione del “Locanda Alinò” over 45

La squadra del Serramenti Ghinetti/Pizzeria Fuoricampo si è aggiudicata la 49esima edizione del torneo calcistico over 45 “Locanda Alinò”, ideato dal lontano 1976 dal prof. Pier Giorgio Baudinelli, battendo 8-4 la formazione dei Commercialisti Massa.

Questo l’esito di una emozionante quanto godibile e corretta finale giocata sul sintetico dell’Arci Pianazze con una buona cornice di pubblico nonostante una pioggia autunnale. Partenza a razzo degli uomini di mister Stefano Gaccioli che si portavano sul 4-0 ma già dalla ripresa i commercialisti recuperavano a -1 (5-4) e quando tutto faceva pensare ad un clamoroso ribaltamento da parte dei blues toscani del presidente Fabio Micheloni una doppietta di Fantolini e una prodezza di Musetti in pratica chiudeva il match. Al triplice fischio dell’arbitro Arcangelo Proce, ottima la direzione, tanto fair-play e strette di mano.

Terzo posto ex aequo per Moto Masini e Brigola, eliminate nei gironi Bar Ravenna, City Car, Pizzeria Chiara, Baldini Elettrodomestici, Casoni Immergas, Carrozzeria La Pianta, Panifici Stradini e Salumificio Pignone.

Dettaglio incontro

Ghinetti/Fuoricampo: Ranucci,Sabatini (2), Bernardini, Castagnini, Frugoni, Arena (1), Fantolini (2), Musetti (3), Giampaoli, Pelizza, Barsotelli. All. Gaccioli Stefano

Commercialisti MS: Amorfini, Ginesi, Biasci, Prota (2), Musetti, Pasquini, Fiasella, Branchetti, Bruschi (2) all. Ambrosiani Marcello

Oltre al trofeo dell’Incisoria Pallone offerto dai fratelli Ciro e Beppe del locale di v. del Molo molti i premi individuali e di rappresentanza offerti dagli amici di sempre Tommaso della Banca Fideuram, Edilizia Style Art,il ristorante Da Sandro, Mirko dell’Ottica Damiani, Nanni della Monbat, Paolo dell’Ass.ni Generali, Andrea del Pin Bon, Omar Racing, Frantoio Lucchi Guastalli, La Pia Centenaria, Paolo di Cà Lunae.

La coppa disciplina a ricordo dei giornalisti Fulvio Magi e Paolo Rabajoli è stata vinta da City Car, la coppa fair-play a ricordo del ristoratore Antonio Canese da Andrea Bruzzese.

Il patron Baudinelli, nel ringraziare il presidente Mario Arfanotti dell’Arci Pianazze per la cortese ospitalità, dà appuntamento alla edizione 50… ricca di sorprese.

