Spostamento ferrovia, Marabello (Movimento Indipendenza): “Opera inutile e costosa”

Ponente. “Se il progetto di spostamento a monte nella tratta ferroviaria tra Andora e Finale, che continua a essere chiamato impropriamente “raddoppio”, perché si tratta di una totale variante di tracciato, verrà finanziato e realizzato, significherà un disastro per la mobilità ferroviaria nel Ponente e in tutta la Liguria. Basta prendere come esempio lo spostamento realizzato nella tratta San Lorenzo al Mare-Andora che ha determinato un’isolamento definitivo per importanti località rivierasche con la perdita della stazione e la realizzazione di poche stazioni del tutto decentrate, peggiorando la vita degli studenti e dei lavoratori pendolari e rendendo residuale il trasporto ferroviario”.

Lo afferma Fabrizio Marabello, coordinatore di Savona e provincia del Movimento Indipendenza.

