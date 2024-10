Allerta meteo, Provincia: “Massima prudenza sulle strade, evitare di muoversi se non per necessità”

La Provincia della Spezia, vista l’allerta meteo diramata per lo Spezzino, in una nota invita tutti “alla massima prudenza nel transitare lungo le strade provinciali, limitando gli spostamenti ed evitando di mettersi in movimento se non per necessità”. L’ente informa inoltre che ad ora non sono state chiuse strade a titolo prudenziale, “ma in caso di necessità tutte le informazioni in tempo reale sulla rete stradale di competenza dell’ente saranno diffuse anche sui profili social e (Facebook e Telegram) della Provincia”.

L’ente informa poi che “è stato già attivato un protocollo di primo intervento che vedrà impegnati tutti gli uomini del Servizio tecnico della Provincia della Spezia presenti con unità di presidio e pronto intervento che costantemente saranno dislocate sul territorio spezzino, anche con attivazione di squadre tecniche in reperibilità, nell’arco delle prossime 36ore. Il personale manterrà una costante attività di controllo e di presidio, anche nei momenti in cui il territorio sarà sottoposto ad allerta arancione e rossa, vigilando direttamente sulla condizione dei ponti e di alcune aree già segnate da frane e smottamenti”.

