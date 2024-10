Allerta rossa: rinviata a venerdì l’inaugurazione del “Laboratorio Democratico” di Carola Baruzzo

Considerate le previsioni meteo avverse, l’inaugurazione del “Laboratorio Democratico” di Carola Baruzzo, candidata della lista PD a sostegno di Orlando Presidente, inizialmente prevista per l’8 ottobre, è rimandata a venerdì 11 ottobre alle 17. L’appuntamento è in piazza Matteotti 52 a Sarzana. “Il Laboratorio Democratico di piazza Matteotti sarà un luogo cruciale per la mia campagna elettorale – spiega la candidata -Siamo aperti ad accogliere e raccogliere qui gli spunti, i suggerimenti, le richieste che arriveranno dalle cittadine e dai cittadini. Il Laboratorio Democratico sarà anche il luogo in cui organizzare incontri e dibattiti su temi specifici: lavoro e sociale, sanità, ambiente, cultura”.

L’articolo Venerdì sera a “Un mondo a parte” la proiezione di “Idiocracy” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com