Andora, Palazzo Tagliaferro si prepara ad accogliere i corsi Unitre: iscrizioni aperte il 21, 23 e 25 ottobre

Andora. Nuovo anno accademico per i corsi dell’Unitre ad Andora. Le lezioni si svolgeranno nella sala convegni al piano terreno di Palazzo Tagliaferro che il Comune ha concesso insieme al patrocinio a questa storica attività culturale che riscuote sempre molto interesse. Lo ha annunciato il vice sindaco con delega ai rapporti con le associazioni, Daniele Martino.

“Sono grato all’Unitre a tutti i docenti che hanno proposto un programma davvero interessante con materie che vanno dalla storia dell’arte alla medicina, dalla filosofia alla criminologia, dalla storia alla geografia, dalla pittura alla lettura, fino alle camminate alla scoperta del nostro territorio – ha annunciato Martino – Il tutto organizzato con la preziosa supervisione della presidente dottoressa Maria Gabriella Peluffo dell’Unitre Alassio. Non mancherà neanche il corso di pittura che il Comune con piacere sostiene visto gli ottimi risultati in termini di partecipazione e per la bellissima mostra che sempre offre al pubblico a fine percorso”.

