Camogli: “Govi senza Govi non si può fare. Per questo lo clono”

Hanno letteralmente sfidato il diluvio che si stava abbattendo su Camogli per sentire Tullio Solenghi che parlava del “suo” Gilberto Govi, e così oggi alle 18 circa 200 persone hanno riempito il Teatro Sociale. Era il secondo incontro del ciclo “Avari di commedia”, ideato dalla professoressa Margherita Rubino e dal direttore artistico del teatro, Giuseppe Acquaviva. Solenghi ha parlato e svariato sull’argomento “l’avarizia al genovese”. Che poi è il tema della commedia “Pignasecca e Pignaverde”, che l’artista sta proponendo in queste settimane proprio al Sociale: tutte esaurite le cinque repliche previste, tanto che è stato necessario aggiungere una data il 24 ottobre. Come sempre accade quando c’è Solenghi di mezzo, l’incontro con gli spettatori e gli appassionati di teatro si è trasformato ben presto in una specie di show molto colloquiale.

Margherita Rubino ha aperto la serata con un excursus sulla figura dell’Avaro: partita con le sue caratteristiche da Plauto e rimasta sostanzialmente uguale a sé stessa, con le sue peculiarità, fino appunto ai ritratti di Gilberto Govi.

» leggi tutto su www.levantenews.it