Chiavari: soffocato dal cibo, lo salva il medico via telefono

Oggi poco prima delle 14 al centralino del 118 è giunta una richiesta di aiuto da Chiavari. Un uomo di 51 anni non riusciva più a respirare, soffocato dal cibo che forse aveva deglutito senza un’adeguata masticazione. Non c’era da perdere un attimo. Il medico del 118 ha spiegato con calma e chiarezza alla persona al telefono, le tecniche che doveva usare per sbloccare la situazione. Operazione eseguita perfettamente; scongiurato il peggio. Nel frattempo sul posto arrivava un medico del 118 con i militi della Croce Rossa di Chiavari. Il paziente è stato comunque trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna.

» leggi tutto su www.levantenews.it