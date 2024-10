Conferenze oltreoceano per Angelo Tonelli

Dal 9 al 22 ottobre Angelo Tonelli, noto poeta e grecista, sarà negli Stati Uniti, dove interverrà a eventi e terrà conferenze. Venerdì 11 ottobre, a Nashville, in Tennesse, invitato dalla Foundation For Philosophical Orientation fondata da Mike Hodges, interverrà sul tema del lógos in Eraclito e Parmenide, e sulle realizzazioni spirituali dei sapienti greci, nell’ambito di un convegno che per tre giorni riunisce studiosi internazionali.

Il 17 ottobre alle 12 tornerà nel College universitario di Charleston, in South Carolina, per parlare di ecospiritualità alla luce della sapienza magnogreca agli studenti del corso di Cultura italiana diretto dal professor emeritus Massimo Maggiari; quindi, alle 15.30 terrà una conferenza dal titolo “I Greci in noi” per studenti e docenti del College.

