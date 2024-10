Ex Ilva, Urso: “Assegnazione a inizio 2025”. Più lontana l’ipotesi “spezzatino” per Genova

Genova. “All’inizio del prossimo anno” il Governo conta di riuscire “ad assegnare gli impianti” dell’ex Ilva “a chi ha davvero la volontà di rilanciare questo sito produttivo così fondamentale per la siderurgia italiana e per l’Europa”. A disegnare la linea di traguardo è il ministro delle Imprese Adolfo Urso, oggi a Genova per inaugurare insieme al sindaco Marco Bucci la Casa del Made in Italy in via Saporiti, nel quartiere di Oregina.

Per ora si è chiusa la prima fase delle manifestazioni di interesse: “Lo hanno fatto in 15, tre grandi player nazionali per l’intero asset produttivo, 12 nazionali e internazionali per alcune parti”. Per Cornigliano è tornata in auge l’ipotesi dello spezzatino, cioè un futuro industriale indipendente dalle sorti di Taranto, in solitaria o più probabilmente insieme agli altri impianti del Nord Italia, come ha proposto ad esempio Marcegaglia. In un quadro del genere avrebbe ancora più senso, dopo la chiusura dell’altoforno nel 2005, l’idea già al vaglio di tornare a produrre rotoli d’acciaio a Genova con un nuovo forno elettrico.

