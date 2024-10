Fungaiolo disperso a Licciana, giornata di ricerche ma ancora nessuna traccia

Sono proseguite per tutta la giornata di oggi le ricerche, ad ora senza esito, del cercatore di funghi 65enne disperso da ieri sera nel comune di Licciana Nardi. Al lavoro la stazione di Carrara e Lunigiana del Soccorso Alpino e i Vigili del fuoco. L’uomo, originario di Fivizzano, aveva telefonato ieri sera riferendo di essere caduto e di trovarsi nei pressi delle frazioni di Taponecco e Tavernelle; dopo la telefonata si sono interrotte le comunicazioni. Le squadre dei soccorritori hanno battuto via terra varie zone, a partire dal punto in cui è stata trovata l’auto del disperso. Le avverse condizioni meteo non hanno ancora permesso l’intervento dell’elicottero. Ritrovato invece un fungaiolo si cui si erano perse le tracce nel Pontremolese, in località Montelungo. E’ stato l’amico con cui era andato per funghi a dare l’allarme, quando non l’ha visto rientrare all’auto. I Vigili del fuoco del distaccamento di Carrara hanno raggiunto il disperso con il supporto dei colleghi della sala operativa 115 che, una volta contattato l’uomo, sono riusciti ad incrociare le coordinate indirizzando i colleghi nella zona giusta. L’uomo, che stava bene e non ha avuto bisogno dell’intervento dei sanitari, è stato riaccompagnato alla macchina dal personale dei Vvf. Sul posto anche i Carabinieri di Pontremoli.

