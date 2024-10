E’ entrata in pizzeria, per cominciare il turno e ha trovato una serie di documenti a terra, il bancone a soqquadro e poco più tardi ha fatto un’ altra amara scoperta: il mezzo di servizio destinato alle consegne a domicilio era sparito. L’auto rubata è una utilitaria Panda, bianca ed è targata: EZ953AR.

E’ quanto accaduto nei giorni scorsi, presumibilmente nella notte tra sabato e domenica, alla pizzeria “Il pomodorino” di Santo Stefano Magra. Ad accorgersi del furto è stata la titolare del locale.

La nota pizzeria da asporto aveva chiuso come di consueto la sera precedente, poi nel cuore della notte sarebbe avvenuto il fatto. Stando a quanto appreso, ignoti si sarebbero introdotti da un’inferriata esterna per poi entrare da una finestra sul retro, dopo averla forzata. Una volta all’interno del locale hanno danneggiato il registratore di cassa, prendendo anche il denaro all’interno per poi trovare le chiavi dell’auto per le consegne a domicilio, parcheggiata in prossimità del locale, per poi sparire nel nulla. La titolare non ha nascosto la sua amarezza, si è recata dalle forze dell’ordine e ha denunciato l’episodio ai Carabinieri di Santo Stefano Magra. Ad essere sottratto, come detto, è un mezzo di lavoro e l’auspicio è che possa essere trovato e restituito.

“Chiunque noti il mezzo – spiegano dalla pizzeria – contatti le forze dell’ordine. Ogni aiuto è valido. Quell’auto ci permetteva di fornire un servizio ai clienti”.

La presenza di telecamere nelle zone limitrofe potrebbe permettere anche la ricostruzione del tragitto.

L’articolo Furto in una pizzeria di Santo Stefano, rubata l’auto delle consegne a domicilio. La titolare: “Se la notate chiamate le forze dell’ordine” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com