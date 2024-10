Geo Barents, il Tribunale di Genova si riserva sul ricorso contro il fermo della nave

Genova. La giudice Lorenza Calcagno del Tribunale civile di Genova si è riservata di decidere nei prossimi giorni sul ricorso contro il doppio fermo amministrativo disposto per la Geo Barents. La nave della ong Medici Senza Frontiere era arrivata nel capoluogo ligure a fine settembre con 206 migranti a bordo soccorsi nel Mediterraneo centrale.

“Più i tribunali italiani si pronunciano a favore delle navi umanitarie, più il governo italiano impone detenzioni arbitrarie. Questo è inaccettabile per un paese in cui vige lo stato di diritto”, aveva spiegato Juan Matias Gil, capomissione di Msf annunciando il ricorso. Il primo provvedimento di fermo di 60 giorni è stato emesso in base al decreto Piantedosi e si basa sulle ricorrenti accuse di non aver rispettato le istruzioni della guardia costiera libica durante un’operazione di soccorso avvenuta lo scorso 19 settembre.

» leggi tutto su www.genova24.it