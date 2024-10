Ictus isechemico acuto, conferito al Santa Corona il livello platinum dei prestigiosi premi “Eso Angels”

Pietra Ligure. L’ospedale S. Corona di Pietra Ligure è stato nuovamente insignito del prestigioso Premio Platinum dall’organizzazione internazionale di medici e ricercatori nel campo dell’ictus “Angels”, in collaborazione con la Società europea per le patologie cerebrovascolari (European Stroke Organization – ESO), per i risultati di eccellenza ottenuti nel trattamento dell’Ictus Ischemico acuto. Questo importante riconoscimento attesta l’alto livello di competenza raggiunto dalla Struttura Complessa di Neurologia diretta dalla Dr.ssa Tiziana Tassinari e dal relativo Centro Hub, che rappresenta un punto di riferimento per la gestione dei pazienti provenienti dalla provincia di Savona e da tutto il Ponente Ligure. I tempi di trattamento dell’ictus presso il Centro risultano essere tra i migliori non solo a livello regionale, ma anche a livello nazionale e internazionale.

Nel corso degli ultimi anni, il team di Neurologi del S. Corona ha trattato oltre 2.500 pazienti affetti da Ictus Ischemico acuto, applicando con successo la trombolisi endovenosa. Inoltre, i Neuroradiologi interventisti hanno effettuato un numero sempre crescente di trombectomie meccaniche, risolvendo ostruzioni dei grandi vasi cerebrali.

