Inizia l’allerta arancione, nelle prossime ore Magra e Vara osservati speciali

Gli ultimi modelli elaborati in serata da Arpal hanno confermato le previsioni di metà giornata: comincia una fase di allerta ai massimi livelli che interessa quasi tutta la regione, con la sola eccezione del ponente che sarà in allerta gialla dalla mezzanotte di oggi alle 17 di domani, martedì 8 ottobre. È cominciata invece alle 22 di questa sera l’allerta arancione per il centro e il levante della regione, compresi i relativi versanti padani, che diventerà rossa per i grandi bacini del Tigullio e dello Spezzino dalle 12 alle 23 di domani.

Comuni zona C, bacini grandi

Carasco (GE)

Chiavari (GE)

Cogorno (GE)

Lavagna (GE)

Leivi (GE)

San Colombano Certenoli (GE)

Ameglia (SP)

Arcola (SP)

Beverino (SP)

Bolano (SP)

Borghetto di Vara (SP)

Brugnato (SP)

Calice al Cornoviglio (SP)

Carro (SP)

Carrodano (SP)

Follo (SP)

Lerici (SP)

Rocchetta di Vara (SP)

Santo Stefano di Magra (SP)

Sarzana (SP)

Sesta Godano (SP)

Varese Ligure (SP)

Vezzano Ligure (SP)

