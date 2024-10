Un malore improvviso e poi il ricovero d’urgenza in ospedale alla Spezia. Ad essere trasportato in codice rosso in Pronto soccorso è un uomo di cinquant’anni che si trovava dentro l’azienda Leonardo, in Via Valdilocchi. L’allarme è scattato dopo le 15, in pochi minuti sono arrivate Delta 1 del 118 e la Pubblica assistenza Croce gialla della Spezia. L’uomo, che avrebbe avuto un problema neurologico, è stato stabilizzato e portato con la massima urgenza in ospedale.

L’articolo Malore per un cinquantenne nello stabilimento Leonardo: trasportato d’urgenza in ospedale proviene da Città della Spezia.

