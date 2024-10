Maxi incidente in autostrada: schianto tra due camion, uno prende fuoco

Liguria. Grave incidente nella tarda serata di lunedì in A26, con due mezzi pesanti coinvolti e e l’autostrada chiusa dopo che almeno uno dei mezzi ha preso fuoco.

L’incidente è avvenuto all’altezza del km 1,2, in un punto in cui è presente uno scambio di carreggiata, nel tratto compreso tra il bivio con l’A10 Genova-Savona e Masone. Stando alle prime ricostruzioni un mezzo pesante che viaggiava in direzione sud ha invaso la carreggiata opposta e ha preso fuoco entrando in collisione con un altro mezzo pesante. Alle 22.30 il traffico era bloccato in entrambe le direzioni e l’autostrada chiusa.

