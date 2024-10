Moconesi: pediatra iscritta sul registro; l’autopsia spiegherà il perché del decesso

La Fontanabuona è una vallata dove i primi “vu cumprà”, guardati a vista altrove, venivano invitati in molta case a prendere il caffé e venivano incaricati di comprare oggetti difficilmente reperibili in loco. La Fontanabuona è una valle dove vi è un grane rispetto per lo straniero e dove il lutto di ogni famiglia è un lutto collettivo. La morte della piccola Nour El Mtaouat non fa eccezione: ha colpito tutti i fontanini.

Negli ambienti di palazzo di giustizia, dopo il sequestro della cartella clinica, si dà per scontato che nel registro degli indagati venga iscritta la pediatra che sabato sera, presso l’ospedale di Lavagna, ha visitato la piccola che presentava dolori di pancia e vomito. Ciò non significa che la dottoressa, “a gettone” e dipendente di una cooperativa utilizzata per coprire i turni del “Gaslini diffuso”, abbia commesso degli errori o sottovalutato la situazione.

Il Gaslini in una nota spiega che “la bambina è giunta al pronto soccorso di Lavagna presentando sintomi gastroenterici, senza segni di gravità apparente. È stata sottoposta a un’accurata valutazione clinica e anamnestica, ha ricevuto la terapia appropriata ed è stata monitorata durante il periodo di osservazione. Dopo aver riscontrato condizioni stabili, è stata dimessa a domicilio”.