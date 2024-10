Piaggio Aerospace, il ministro Urso: “Il bando si chiuderà bene, con la migliore soluzione possibile”

Liguria. Il pressing sul ministro Adolfo Urso sulla vicenda Piaggio e la chiusura del bando di vendita: “Non posso ora dire tempistiche certe, posso solo assicurare che la procedura si chiuderà bene, con la migliore soluzione possibile“, queste le sue parole oggi, a margine dell’inaugurazione della Casa del Made in Italy in via Saporiti a Genova.

Proseguono, quindi, le trattative per l’acquisizione dell’azienda aeronautica, con nove manifestazioni di interesse pervenute ai commissari: al centro del confronto le condizioni di piano industriale e occupazionale, oltre che la solidità finanziaria dell’operazione. L’obiettivo resta quello di chiudere la “data room” il 10 ottobre e arrivare alla formulazione delle offerte vincolanti per la fine del mese di ottobre.

