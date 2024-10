Porto Venere, i consiglieri Farnocchia e Conti chiedono documenti sui pontili Tino e Tinetto

Richiesta di documenti a Palazzo civico da parte dei consiglieri comunale di opposizione Roberto Farnocchia e Jacopo Conti, del gruppo consiliare “Insieme alla gente”. L’istanza prende le mosse da un post dell’aprile 2023 dell’ex vice sindaca e futura prima cittadina di Porto Venere, Francesca Sturlese; tema, i pontili Tino e Tinetto. “Siamo felici di presentarvi il nuovo pontile Tino a Porto Venere – scriveva Sturlese, sindaca dal maggio 2023 -. Abbiamo sostituito completamente il vecchio pontile in plastica con uno nuovo in cemento galleggiante: un materiale più durevole e resistete. Il costo complessivo è stato di 400mila euro, finanziati da Regione Liguria. Ma non ci fermiamo qui! Il progetto esecutivo del pontile Tinetto è già stato approvato, e presto anche questi lavori saranno realizzati”.

Nella richiesta di accesso agli atti, formalizzata oggi e rivolta alla sindaca/presidente del Consiglio comunale e alla Segreteria, Farnocchia e Conti chiedono, “nei tempi più celeri e ragionevoli possibili”, di avere “ogni e qualsiasi atto propedeutico alla sostituzione degli elementi galleggianti del pontile denominato Tino” e “all’approvazione del progetto sino alla sua esecutività e messa in opera dei nuovi elementi del pontile galleggiante”; medesime richieste vengono formulate per il pontile Tinetto.

I due consiglieri di opposizione chiedono altresì “la documentazione relativa ai pontili Tino e Tinetto concernente la Via o comunque l’iter di approvazione del Ministero dell’Ambiente anche in relazione alle aree di Posidonia oceanica incluse le aree di deposito della Posidonia morta altrettanto importanti per lo sviluppo della stessa”; e ancora, “ogni e qualsiasi documentazione propedeutica e successiva alla realizzazione, intercorsa con Regione Liguria visto che ne ha finanziato il costo con 400mila euro, per il solo pontile Tino”.

L’articolo “Tombino da risanare da mesi in via 27 Gennaio, un pericolo per auto e scooter” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com