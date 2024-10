Premio Internazionale di Yacht Design “Paola Galeazzi”, incetta di titoli per gli studenti del campus universitario

Una vero e proprio all-in di premi per gli studenti del Campus Universitario della Spezia, vincitori del Premio Internazionale di Yacht Design “Paola Galeazzi”, premiazione che si è svolta al Museo ADI Compasso d’Oro di Milano. Si tratta di Fabio Peduzzi, Giacomo Giorgetti e Marco Belvedere che hanno vinto il 1° premio, con il Progetto EDGE, ritenuto dalla giuria la proposta più aderente allo spirito di delineare “La barca che non esiste, ma che si può fare”, invocato dal concorso. Beatrice Cespuglio, Lorenzo Casizzone, Gabriele Crapanzano, Giulia Davoli, Luca Fusi e Nicanor Macchetto Guttinger si sono invece aggiudicati il 2° premio con il Progetto Eve. Luca Imperio e Davide Giorgi vincitori del 3° premio con il Progetto LDX e Greta Lottari, Umberto Francesco Cipolla e Lorenzo Bonechi che hanno ricevuto la menzione speciale per il progetto LFG02 “Typus”. Il premio internazionale di yacht design “Paola Galeazzi”, considerato uno dei riconoscimenti più ambiti nel settore, celebra l’innovazione, l’estetica e la funzionalità nel design nautico. Gli studenti spezzini hanno saputo distinguersi grazie ad un progetto che combina eleganza, sostenibilità e innovazione tecnologica, unendo così tradizione e avanguardia.

Questa mattina il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini li ha ricevuti a Palazzo Civico, accompagnato dall’assessore all’Università Patrizia Saccone, per congratularsi con loro per il prestigioso traguardo che hanno raggiunto. “Tre premi di livello mondiale sono stati assegnati a studenti del nostro Campus Universitario: una notizia che riempie di orgoglio tutta la città e ci sprona a continuare a investire in un Polo che dimostra, con risultati straordinari, di formare professionisti di altissimo livello. La Spezia si conferma leader nel settore della nautica, non solo dal punto di vista industriale, ma anche in quello della formazione professionale e universitaria, come testimonia ancora una volta questo prestigioso riconoscimento. Le mie più sentite congratulazioni ai giovani premiati e un sincero in bocca al lupo per il loro futuro. Che i loro successi siano d’ispirazione per tutti gli studenti a impegnarsi al massimo nella loro carriera.”

