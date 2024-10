“Un’occasione importante per sviluppare uno spirito imprenditoriale e fare rete per i nostri giovani che possono così esercitare un ruolo attivo e propositivo rispondendo alle ‘sfide’ condivise dai partner del progetto”. Così Sabrina Flotta, assessore alle Attività produttive del Comune di Vezzano, interviene in merito al progetto “T.I.ME.R. – Tempo di Impresa MEttiamoci in RETE”, cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale a valere sul Fondo per le Politiche giovanili – anni 2020 e 2021. Capofila del progetto il Comune della Spezia; partner altri undici comuni, tra cui appunto quello vezzanese. E nei giorni scorsi, all’interno del progetto T.I.ME.R, è stata lanciata Ideathon, iniziativa i cui partecipanti saranno chiamati a sviluppare proposte innovative e orientate su obiettivi strategici di crescita e di sviluppo del territorio. “Si invitano i giovani del nostro territorio ad iscriversi individualmente o in gruppo sulla pagina web al seguente link http://ideathontimer.it, entro e non oltre il 5 novembre alle 23:59, a far data dall’11 ottobre”, conclude Flotta nella sua comunicazione.

L’articolo “Progetto Timer importante occasione per sviluppare spirito imprenditoriale nei nostri giovani” proviene da Città della Spezia.

