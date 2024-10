Rapallo: la rimozione di un cartello di protesta e la popolarità della giunta

La nuova amministrazione di Rapallo non sembra imprimere quel cambio di passo promesso in campagna elettorale. Indipendentemente dai risultati elettorali ottenuti che hanno portato da due a sei i consiglieri d’opposizione (salvo possibili modifiche). Il Secolo racconta la storia, gravissima, di uno striscione no-tunnel che la polizia locale ha fatto rimuovere da un giardino privato, senza nessuna motivazione valida e soprattutto scritta. E qui si rinverdisce una polemica mai sopita che colpisce in particolare la frazione di Santa Maria del Campo che nessun politico (a parte Carannante) sembra avere cercato di tutelare. Ancora il Secolo riferisce la rabbia dell’Ascom per la mancata attenzione, e priorità, al piano del commercio. E le dichiarazioni fatte in campagna elettorale sembrano bloccare ancora la definitiva sistemazione di via Milite Ignoto e piazza Pastene. Forse perché qualcuno che era nella vecchia maggioranza (e si ritrova nella nuova) approvava i progetti senza capirli (ed oggi magari fa i capricci) o sempre in periodo pre-elettorale poi li ha messi in dubbio per prendere due preferenze in più. Senza parlare di altri problemi: come quello dei rifiuti cui sta lavorando con serietà l’assessore Eugenio Brasey; così come non è diminuito il grande impegno dell’assessore Filippo Lasinio. E ricordiamo che a mesi di distanza non sono state assegnate le deleghe Urbanistica e Cultura. arebbe interessante un sondaggio per capire la popolarità dell’amministrazione oggi. (m.m.)

