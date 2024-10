Rapallo: rimozione coatta cartello No Tunnel; solidarietà al Comitato

Dal Direttivo Unione Popolare Tigullio Partito della Rifondazione Comunista – Circolo G. Cassani –Rapallo/Santa M.L.

Il Partito della Rifondazione Comunista SE – Unione Popolare Tigullio

esprime sconcerto per la violazione della libertà di espressione che ha portato all’intervento delle

forza dell’ordine nel rimuovere il cartello “No tunnel”, in località Santa Maria a Rapallo.

Peraltro, con modalità quantomeno dubbie.

Esprime inoltre vicinanza al “Comitato No Tunnel” che da anni si batte contro la realizzazione di

questa opera scellerata, ricordando di essere l’unica forza politica che si è sempre dichiarata

contraria all’opera.

