Savona, Rignanese fa il bis ma non è sazio: “I goal potevano essere di più”

“Siamo partiti con il piede giusto ma abbiamo fatto fatica a sbloccarla. Una volta trovata la prima rete è andata in discesa. Potevo fare di più, anche tre goal”. Non è mai sazio Fabio Rignanese. Il bomber si sta caricando sulle spalle i biancoblù a suon di goal. Tripletta in Coppa Liguria allo Sciarbo&Cogo, doppietta ai genovesi la settimana dopo e ieri altri due goal alla Spotornese.

Scongiurati, per ora, i timori che avevano attanagliato mister Monte nel precampionato, quando i biancoblù faticavano a tramutare in rete le occasioni create. Ora con il 4-2-3-1 tutto sembra filare liscio: “Cambiano i compagni ma il modulo è lo stesso di quello della prima partita – prosegue l’ex Ovadese -. Ringrazio i compagni perché io finalizzo. Tanto merito è loro, ma anche un po’ mio. All’inizio abbiamo fatto un po’ di fatica a legarci in campo con i movimenti. Ma ora giochiamo uno per l’altro, si sta creando un ottimo gruppo”.

