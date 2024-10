Scherma/ In piazzetta a Portofino serata di grande partecipazione

Dall’ufficio stampa “Europei Scherma Genova 2025”

Grande partecipazione per l’evento “Scherma in Piazzetta” che si è svolto nella splendida location della piazza di Portofino, uno degli scorci più belli d’Italia con la presenza delle stelle del fioretto Filippo Macchi e Guillaume Bianchi, medagliati ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Un pomeriggio che è stato aperto dall’esibizione dei ragazzi del Club Scherma Rapallo che si sono avvicendati sulla pedana a due passi dal mare, protagonisti di assalti molto spettacolari e combattuti alle 5 stoccate coordinati dalla maestra Gabriella Bozza, motore della kermesse. Un appuntamento promozione per la scherma e per i prossimi Campionati Europei Assoluti di Genova, che si svolgeranno dal 14 al 19 giugno.

