“Nonostante le varie segnalazioni fatte e lo striscione apposto dai residenti, questo disagio nel mezzo della strada permane lì oramai dimenticato”. E’ quanto segnala la Consulta territoriale Grisei, Ghiaia, Olmo, Boettola e Santa Caterina di Sarzana in merito alla buca al centro della carreggiata in via 27 Gennaio che da lungo tempo deve essere sanata. Una situazione che con le piogge di queste ore si sta aggravando a causa della fuoriuscita di detriti “pericolosi per chi passa in macchina ma soprattutto per chi passa con mezzi a due ruote”. Pericolosità evidenziata, sempre sui social, anche da altri automobilisti: “Sono mesi che è stato posizionato questo cartello “pericolo lavori in corso” senza un’illuminazione notturna. Aspettiamo feriti o auto danneggiate? Eppure risanare un tombino dovrebbe non dovrebbe essere così difficile e oneroso”.

L’articolo “Tombino da risanare da mesi in via 27 Gennaio, un pericolo per auto e scooter” proviene da Città della Spezia.

