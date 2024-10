Vela, Briciola si aggiudica il 44esimo Trofeo Foce Magra

Si è tenuto domenica 6 ottobre il 44° Trofeo Foce Magra, organizzato dal Club Nautico Foce Magra in collaborazione con il Club Multidistrettuale 108 Italy Lions Mare e il patrocinio del Comune di Ameglia.

La regata si è svolta in una bellissima cornice di mare, con la partenza situata nelle acque antistanti la frazione di Bocca di Magra, dove al colpo di cannone le 25 vele sono volate sull’acqua gonfiate dal vento del Caprione. Il leggero soffio di vento ha permesso ai natanti di prendere il largo verso le isole del Golfo dei poeti utilizzando la Torre Scola come boa naturale.

La manifestazione sportiva, si è conclusa con il rientro delle imbarcazioni al Club Nautico Foce Magra di Ameglia, dove presso la darsena Ripa Verde del presidente Pier Vittorio Gatti, sono stati premiati tutti i partecipanti alla regata.

La vittoria è andata alla vela Briciola capitanata dal duo Alessandro Nicodemi e Saverio Giangrande.

Nell’occasione il Comune di Ameglia ha contribuito donando una targa d’onore al più giovane regatante Gabriele Piccolo (su My Frist), consegnata dal consigliere con delega allo sport Maurizio Moruzzo.