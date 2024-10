Proseguono gli appuntamenti di “Un mondo a parte” (Via Carducci, 43, La Spezia), spazio culturale di recente avvio. Venerdì 11 ottobre sarà proiettato Idiocracy. Lo spassoso film di Mike Judge ha per protagonisti un uomo e una donna di media intelligenza, non geniali né desiderosi di responsabilità, che vengono ibernati per un progetto governativo e si risvegliano nel 2505 accorgendosi, con amaro stupore, che la razza umana si è instupidita oltre ogni immaginazione… Introdotta e commentata da Giordano Giannini, la proiezione inizierà, com’è consueto, alle 21:00. Info e prenotazioni: 393/1536425.

L’articolo Venerdì sera a “Un mondo a parte” la proiezione di “Idiocracy” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com