Allerta meteo: allagamenti in città, frane e smottamenti nell’entroterra: tutti gli aggiornamenti

Genova. La Liguria resta nella morsa del maltempo in questa giornata di allerta “variegata”, in cui la parte centrale della regione è in allerta arancione (sino alle 21 di martedì) e le due estremità si differenziano per colore: gialla a Ponente, rossa invece a Levante, ovvero su Tigullio e Spezzino e relativi entroterra, avviso che resterà in vigore sino alla mezzanotte.

La pioggia ha iniziato a cadere con violenza già nella notte, come previsto, provocando i prevedibili disagi tra allagamenti e frane, soprattutto nell’entroterra. Alla luce delle previsioni la stragrande maggioranza dei Comuni in allerta arancione o rossa ha deciso di chiudere le scuole martedì (Genova lo ha deciso all’alba di martedì, suscitando non poche polemiche).

