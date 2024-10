“E’ stata una giornata abbastanza convulsa, ora attendiamo la piena del Magra prevista in serata probabilmente sul finire dell’allerta rossa. Siamo pronti con volontari, portelle e idrovore”. Così Nicolas Cervia, assessore alla Protezione Civile di Ameglia dove la pioggia è stata molto intensa. “Fra le 12 e le 14 abbiamo vissuto una fase molto complicata come Sarzana – prosegue – il pluviometro di Montemarcello ha registrato circa 100 millimetri di pioggia. Ci sono stati alcuni allagamenti al Cafaggio e a Fiumaretta, a Bocca di Magra abbiamo dovuto chiudere momentaneamente via Fabbricotti. Le strade sono state pulite e ripristinate anche grazie al lavoro degli operai e dei volontari e al supporto della colonna mobile regionale della Protezione Civile. Vedremo gli sviluppi nelle prossime ore”.

Situazione rientrata invece a Sarzana dove i problemi maggiori hanno riguardato i sottopassi fra via Cisa, via del Murello e via XX Aprile con pesanti allagamento che hanno causato non pochi disagi agli automobilisti, alcuni dei quali si sono ritrovati con l’acqua sopra le portiere. “Nel pomeriggio siamo riusciti a mettere in sicurezza e ripulire i tratti più critici – sottolinea l’assessore alla protezione civile Stefano Torri – anche perché nella fase più delicata, fra le 12 e le 14 abbiamo avuto una media di precipitazioni di 80 millimetri all’ora. Siamo felici di aver retto con tutto il sistema e ora teniamo alta la guardia fino alle 24 e se necessario anche oltre”.

L’articolo Allerta rossa: Ameglia attende la piena del Magra, a Sarzana sottopassi nuovamente percorribili proviene da Città della Spezia.

