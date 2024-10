Asg Superconductors, lavoratori preparano lo sciopero: “Soluzioni sostenibili”

Genova. “La RSU di ASG Superconductors, insieme alle organizzazioni sindacali FIM, FIOM e UILM di Genova, ha proclamato uno sciopero di 4 ore per la giornata di mercoledì 9 ottobre 2024, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, con presidio presso la sede di Confindustria Genova. Tale iniziativa mira a sostenere la delegazione sindacale nelle trattative per la firma di un accordo sul contratto di secondo livello, volto a migliorare, anche se in modo minimo, le condizioni lavorative ed economiche dei dipendenti di ASG”

La nota stampa arriva dalla RSU FIM-FIOM-UILM: “Nel corso degli incontri, presso Confindustria, la direzione di ASG, rappresentata dai nuovi manager, recentemente assunti, ha manifestato difficoltà nell’acquisizione di nuovi ordini e ha dichiarato la necessità di compire scelte strategiche per garantire l’equilibrio economico dell’azienda, arrivando ad esprimere la preoccupazione o si pagano i fornitori o si pagano gli stipendi”.

