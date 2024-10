Assi di forza, presentata in Comune la proposta alternativa per corso Sardegna

Genova. Oggi il Circolo Nuova Ecologia ha presentato alla conferenza dei capigruppo del Consiglio comunale di Genova una proposta alternativa alla progettazione relativa all’asse di forza Centro avanzata dall’amministrazione per la zona di Marassi.

“Premettendo che il percorso virtuoso da seguire sarebbe quello di raccogliere le indicazioni della cittadinanza in merito, attraverso un vero processo di partecipazione – si legge nella nota – il Circolo ha ritenuto comunque opportuno presentare una proposta che prendesse le mosse dal testo della petizione promossa insieme al comitato di residenti, denominato SconquAsse, per chiedere l’apertura di un confronto sul tema, anticipando i contenuti ai capigruppo presenti e ottenendo l’impegno alla convocazione di una commissione che tratti l’argomento e la disponibilità dell’assessorato competente ad un incontro specifico in merito”.

