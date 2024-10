BB Competition: luci ed ombre al Rally Città di Pistoia

È un resoconto a due facce, quello analizzato da BB Competition a conclusione del Rally Città di Pistoia, ultima manche della Coppa Rally di Zona 7. La gara, che aveva visto sulla pedana di partenza quattro vetture “griffate” dal sodalizio spezzino ed equipaggiate con pneumatici Michelin, ha visto all’arrivo due equipaggi portacolori. Seconda posizione di classe N3 per Niccolò Iacopetti, affiancato da Sebastian Baldi su Peugeot 206. Il driver, alla sua terza gara in carriera, ha concluso in ventisettesima posizione assoluta garantendosi chilometri e feeling con la vettura e precedendo – di una posizione – la Ford Fiesta Rally3 di Massimo Pucci, affiancato da Silvio Gabrielli. Il confronto ha fatto registrare il ritiro degli altri due equipaggi in gara. A tradire Mariano Mariani, in coppia con la figlia Matilda, è stata la rottura del motore accusata nell’ultima prova speciale in programma, quando stava per concludere il confronto da vincitore della classe A7. Un problema elettrico ha invece fermato la Subaru Impreza R4 di Giuseppe Iacomini e Simone Marchi, nel corso della prima giornata di gara.

