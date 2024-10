Un’auto ferma nel sottopasso di Via del Murello con l’acqua al livello dei finestrini. Il video pubblicato oggi dall’associazione Sarzana Protagonista sull’ondata di maltempo che ha colpito la città nel pieno dell’allerta rossa, ha suscitato preoccupazione anche per le sorti della persona che si trovava all’interno della vettura in quel momento.

Si è trattato di una donna che in serata, rispondendo proprio ad alcuni commenti al video ha raccontato: “Ci stavo io sull’auto e sono viva. Il passaggio non era chiuso né segnalato, si è riempito d’acqua improvvisamente. Ho chiamato i Vigili del fuoco ma quando ho capito che sarebbero arrivati tardi ho aperto la portiera e ho iniziato a nuotare fra acqua, fango e rifiuti. Quando è arrivata la Protezione Civile una persona con una vanga ha pulito la griglia del tombino, neanche nel terzo mondo”. La protagonista della vicenda sicuramente poco piacevole – che ha sicuramente comportato anche danni all’auto – ha dovuto anche a replicare chi le ha fatto notare di non essere tornata indietro nonostante l’allagamento: “Si è riempita all’improvviso – ha replicato – non puoi tornare indietro se rimani bloccata con l’auto, e non te lo auguro”.

Nessuna conseguenza invece per l’uomo che nel pomeriggio, per documentare la portata del Calcandola, si è introdotto nel cantiere del ponte Enel di Via Falcinello solo per girare alcuni video.

L’articolo Bloccata con l’auto in un sottopasso di Sarzana durante l’allerta rossa: “Ho aperto la portiera nuotando fra acqua, fango e rifiuti” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com