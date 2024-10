Calendari a confronto, lo Spezia ha già giocato tre “scontri diretti” in trasferta

Non è stato un calendario tenero quello affrontato dallo Spezia fino a questo punto. La squadra di D’Angelo ha già incontrato quattro delle prime sette (escludendo sé stessa) della classifica della serie B dopo otto giornate e tre di queste in trasferta. Gli aquilotti in particolare hanno già giocato contro la capolista Pisa all’Arena e contro la terza Sassuolo al Mapei Stadium, nonché contro la corazzata Cremonese allo Zini. Uscendo con tre pareggi e riuscendo a mantenere l’imbattibilità anche nella quarta trasferta della serie, quella sul difficile campo del Cosenza.

Questo dice la lettura della classifica a poco più di un quinto del percorso. Il Pisa primo in classifica ha per esempio dovuto vedersela contro tre delle prime sette, ovvero Spezia, Brescia e Cesena, e sempre in casa. Lo stesso dicasi per il Sassuolo, che ha ospitato Cesena, Cremonese e Spezia. Mentre la Juve Stabia quarta ha trovato quasi solo squadre della zona medio-bassa della graduatoria: unico scontro “diretto” in casa contro il Pisa, battuto per 2-0. Il Brescia invece ha giocato in trasferta a Bolzano (vincendo) e Pisa (perdendo) e poi battuto in casa la Cremonese. Al ritorno dalla sosta avrà di seguito Sassuolo (casa), Cesena (trasferta) e Spezia (casa).

