Camogli: al “Sociale” il Teatro D’allarme con “Impresa Trasporti”

Il 13 Ottobre alle ore 17:00 sarà nuovamente in scena la Compagnia Teatro d’Allarme con la commedia “Impresa trasporti (…ae zu aegua!)” alla sua quarta rappresentazione, questa volta nel prestigioso palcoscenico del Teatro Sociale di Camogli all’interno del Festival Gilberto Govi.

Si tratta dello stesso Festival in cui sta andando in scena con successo la nuova Pignasecca e Pignaverde di Tullio Solenghi e dunque, fra una loro replica e l’altra, anche Impresa Trasporti (…ae zu aegua!) della fontanina Compagnia Teatro D’Allarme potrà essere vista ed apprezzata dal grande pubblico del teatro ligure.

La commedia riprende la famosa opera scritta da Umberto Morucchio che Gilberto Govi ha portato nei teatri italiani per diversi anni e che la Compagnia Teatro d’Allarme, grazie al certosino lavoro di Pierpaolo Romairone, ha trascritto e messo in scena partendo da un’audiocassetta su cui vi era una registrazione dell’epoca. Il tutto senza avvalersi di immagini e registrazioni televisive (andate perdute).

È la storia di Annibale Bacigalupo, titolare di un’impresa di pompe funebri che, purtroppo, naviga nelle ben poco remunerative acque di un paesino dell’entroterra genovese, ove la mortalità è pressoché nulla.

Le vicende familiari e professionali dei Bacigalupo si sviluppano fra una moglie, levatrice di professione stufa di sostenere il peso economico della famiglia, una figlia che si innamora di un giovanotto il cui padre è superstizioso e un’unica occasione di guadagno per Annibale, che si rivelerà portatrice di guai.

Paradossalmente è la morte, tema apparentemente lugubre, a fornire gli spunti comici che dall’inizio della commedia si susseguono fino a fare da sfondo ai divertenti equivoci del terzo atto.

