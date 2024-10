Chiamò “Jackie Chan” il coreano Hwang Hee-Chan, dieci giornate di squalifica per Curto del Cesena

Mano pesante della FIFA sul difensore del Cesena Marco Curto, arrivato in estate in prestito dal Como promosso in Serie A. L’ex Sudtirol, due estati fa anche in orbita Spezia, è stato squalificato per dieci giornate, di cui cinque ‘sospese’ per un periodo di prova di due anni, per una disavventura accaduta quest’estate durante un amichevole del Como contro il Wolverhampton. Curto avrebbe chiamato “Jackie Chan” l’attaccante dei Wolves Hwang Hee-Chan, sudcoreano.

A metà luglio a Marbella il Como, dove allora militava ancora Curto, aveva affrontato gli inglesi in amichevole e a metà partita a centrocampo era scoppiata una rissa, che aveva portato all’espulsione del portoghese Podence, centrocampista dei Wolves. Il motivo era dovuto all’espressione di Curto, che ad un compagno aveva detto di ignorare Hwang, il quale si credeva “di essere Jackie Chan”. Tale frase aveva portato alla reazione di Podence e al caso diplomatico tra le due squadre, che a distanza di tre mesi ha come epilogo la squalifica per il difensore, oggi in forza al Cesena.

