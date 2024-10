Chiavari: 12enne investita in corso Garibaldi, subito al Gaslini

Alle 19.30 circa una ragazzina di 12 anni è stata investita mentre attraversava corso Garibaldi a Chiavari. In suo soccorso sono giunti il medico del 118 e i militi della Croce Verde. Giudicata in un primo momento in codice rosso, poi derubricato, l’adolescente è stata accompagnata all’Istituto Gaslini per accertamenti. In corso Garibaldi anche i carabinieri per ascoltare i testimoni e, anche in base ai rilievi, ricostruire la dinamica dell’incidente; con il probabile aiuto, in questo caso, del video di una telecamera.

