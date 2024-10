Esonda il rio Fegino ma la barriera non funziona. Gambino: “Troppo pericoloso attivarla all’ultimo”

Genova. Tra gli abitanti del quartiere c’è chi lo chiama Mose, come la grande opera lagunare che salva Venezia dall’acqua alta. In realtà il sistema usato a Fegino è molto più semplice: una barriera mobile che dovrebbe bloccare via Borzoli sotto l’arcata del ponte ferroviario per salvare la parte bassa dalle alluvioni. Stanotte il rio Fegino è esondato, per fortuna senza gravi conseguenze, ma quella barriera non è entrata minimamente in funzione.

“Com’è possibile che non sia stata attivata?“, si chiedono da ore i residenti della zona, che più volte negli ultimi tempi è stata sommersa dal fango e che da sette anni convive coi disagi dei cantieri per la messa in sicurezza di quel corso d’acqua che passa vicino alle case prima di tuffarsi nel Polcevera.

