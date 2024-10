Genoa come tre anni fa, due settimane nere ripropongono vecchi spettri

Cambiare tutto per non cambiare niente. Non è proprio così ma quasi. Tre anni fa il Genoa, fresco di passaggio da Preziosi a 777 Partners, giaceva nei bassifondi della classifica con 5 punti in 7 partite. Fare copia e incolla ed ecco la stessa situazione dopo il 5 a 1 contro l’Atalanta. Dopo un passo indietro (retrocessione) e due passi avanti, ecco che tutto è tornato al via. Ma se all’epoca c’era una prospettiva di rilancio, ora le notizie sul fondo americano, costretto addirittura a vendere jet e yacht ad uso privato e a lasciare gli uffici a Miami – secondo quando riporta la testa norvegese Josimar – rendono l’orizzonte plumbeo.

La giornata di Serie A appena andata in archivio evidenzia, con un certo sadismo, il come si è giunti a tutto ciò. Ovvero l’indebolimento della squadra nelle ultime due sessioni di mercato, beffardo anche perché arrivato dopo la chiusura della campagna abbonamenti. Tripletta di Retegui proprio contro il Grifone. Goal di Gudmundsson che decide la sfida tra Fiorentina e Milan.

