Gli orlandiani: “Caso opere montato dal nulla: centrosinistra farà quelle fermate dal centrodestra. Si parli piuttosto di sanità e concessioni portuali…”

“Come abbiamo ribadito già ieri, e come ha assicurato da ultimo ieri sera Andrea Orlando nel primo confronto con gli altri candidati, e come ribadito dalla coalizione di centrosinistra a suo sostegno, tutte le opere già progettate, finanziate e in esecuzione, decise dai governi di centrosinistra tra l’altro, saranno portate a termine facendole uscire dalla palude determinata dalla destra e dalla Giunta Toti, dopo due anni di immobilismo del Governo Meloni. Ci auguriamo che il dibattito pubblico, nell’interesse dei liguri, prosegua in maniera tale da far emergere, ad esempio, la netta differenza con la destra nell’approccio alla sanità privata e al sistema delle concessioni portuali”. Lo dichiara il comitato elettorale del candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Liguria, Andrea Orlando.

