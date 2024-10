Isolabella, 60 anni dedicati alla politica: “Perché mi candido”

“Voglio mettere a disposizione la mia esperienza di amministratore pubblico per conoscere e rappresentare nelle istituzioni i bisogni della nostra comunità e sottolineare le nostre priorità: la famiglia, l’anziano, la sanità, il lavoro, un equo reddito per vivere con dignità. Sono un democristiano e come tanti di noi ho nostalgia dell’ultima metà del 900. La cronaca contemporanea ci ricorda spesso le idealità di Sturzo e De Gasperi prima e di Moro e Fanfani poi, oggi un poco assopite. Il nostro Paese ha affermato la sua forza economica nel mondo occidentale poiché il cammino è stato guidato da illustri personalità che hanno perseguito quei valori solidali contenuti nelle encicliche dei pontefici della Chiesa cattolica”. Loriano Isolabella, candidato spezzino della lista Alternativa popolare, a sostegno del candidato del centrodestra Marco Bucci, presenta così le ragioni della sua candidatura, citando i valori di ispirazione cattolica.

“Alle ultime elezioni comunali a Bolano la Democrazia cristiana si è presentata con il proprio simbolo. Oggi in queste elezioni regionali – spiega Isolabella – la Democrazia cristiana ligure non è ancora in grado di presentare proprie liste, per cui partecipa con il simbolo di Alternativa popolare – Partito popolare europeo di cui De Gasperi, Schumann e Adenauer furono fondatori. I contenuti valoriali di Alternativa popolare sono gli stessi della Dc. Si richiede pertanto il voto per continuare a far politica nella tradizione di un partito che ha fatto grande il nostro Paese e che può divenire determinante per la elezione del candidato presidente della Regione Liguria Marco Bucci”.

