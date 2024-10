Maltempo: esondato il Fegino, allagamenti e strade chiuse in tutto il ponente cittadino

Genova. Il maltempo si fa sentire a Genova, in allerta arancione dalle 22 di ieri sera. Nella notte il fronte della perturbazione ha fatto registrare un primo picco, con intense precipitazioni in tutta la città. Non sono mancati i primi problemi con l’esondazione del rio Fegino, in Val Polcevera, e diversi allagamenti.

L’allarme per il rio è scattato verso le 10, quando le sirene predisposte dalla protezione civile sono suonate in tutto il quartiere, con l’acqua che in pochi istanti ha allagato la parte bassa di via Borzoli, poi chiusa al traffico dalla polizia locale.

