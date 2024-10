Maltempo, la Liguria è satura di pioggia: nuova allerta meteo e occhi puntati su giovedì

Liguria. Sono continuate per tutto il pomeriggio di martedì le forti piogge sul Levante con punte particolarmente consistenti al confine con la Toscana, dove Arpal ha confermato l’allerta rossa fino a mezzanotte, poi gialla fino alle 6 del mattino. Quindi qualche ora di tregua su tutto il territorio regionale fino alle 15 di mercoledì pomeriggio, quando sarà ancora allerta gialla per temporale su tutta la Liguria tranne i bacini padani di Ponente (Bormida, Orba, Stura).

Una nuova perturbazione interesserà infatti il territorio ligure già a partire da mercoledì pomeriggio, andando a ripercuotersi su un terreno già saturo. Ma il colore potrebbe variare in funzione delle valutazioni che verranno fatte in tarda mattinata per inquadrare al meglio i fenomeni connessi all’arrivo mercoledì sera della fase residuale dell’ex uragano Kirk che nei giorni scorsi ha imperversato in Atlantico.

