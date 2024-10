Maltempo, Tosi (Liguri A Testa Alta): “Basta interventi emergenziali, da anni chiediamo più prevenzione”

Genova. “La giornata di oggi certifica per l’ennesima volta che bisogna fare più prevenzione su tutto il territorio regionale e in particolare su quelle zone che sono interessate dal maggior picco di accumuli, che ormai da diversi anni interessano ad esempio la Valle Stura e in particolare il comune di Rossiglione.”

Così Fabio Tosi, candidato della lista a sostegno di Andrea Orlando “Liguri A Testa Alta”, ha commentato la situazione in cui si trova la Liguria oggi, giornata di allerta su tutto il territorio, bersagliato di frane, smottamenti e allagamenti.

» leggi tutto su www.genova24.it