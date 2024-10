Matteo Richetti a Genova per Cristina Lodi: “La persona giusta per cambiare passo”

Genova. Matteo Richetti capogruppo di Azione alla Camera oggi a Genova e a Riva Trigoso a sostegno di Cristina Lodi candidata di Azione per il Patto Civico Riformista.

“I temi liguri fanno parte delle regole d’ingaggio di Azione sui territori- ha detto a margine della conferenza stampa- e sono quelli della sanità, del lavoro e dello sviluppo non solo in termini di infrastrutture ma anche di servizi alle persone. Siamo a un voto anticipato e questa faccenda sembra sparita dai radar. Chi si candida nella continuità dovrebbe essere consapevole che essa ha portato al voto anticipato con qualche problemino di trasparenza di relazioni tra la funzione pubblica e i provati. Mentre ci si dibatte con litigi, scivoloni in questa campagna elettorale non ci sono proposte concrete sui temi della sanità e su quello che interessa davvero ai liguri. Opera come la Gronda, finanziate a metà, cominciate a metà e pensate a metà offrono solo lo spunto per un bel dibattito su chi sta pro o contro la Gronda ma nessuno la realizza. Questa regione deve avere una direzione e capire cosa vuol fare da grande: portualita’, manifattura? Turismo? Noi dobbiamo cambiare nel segno di una nuova direzione che non è in continuità con il passato e neppure con chi c’era prima. Credo che la candidatura di Cristina Lodi e con la forza politica che abbiamo creato sostenendo Orlando, il Patto Civico Riformista sia la sintesi di tutto questo. Credo che la candidatura di Cristina Lodi sia il simbolo del cambiamento e dell’innovazione, della prossimità alle sofferenze delle persone e quindi la capacità di dare una forte dimensione sociale a questa candidatura e sia anche il simbolo della concretezza, cosa che non direi appartiene a chi si dice “sindaco del fare” che in realtà ha lasciato molte cose in sospeso”.

