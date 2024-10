Natale: “Bucci manda lettera ai sindaci per la sua campagna elettorale e ammette fallimento di nove anni di politiche del centrodestra”. Di Muro e Ponzanelli: “Testo chiarissimo, noi siamo con lui”

“Infrastrutture, sviluppo economico sanità, sicurezza urbana e cura del territorio, l’elenco dei fallimenti del centrodestra il sindaco candidato Bucci lo declina in cinque punti. La mail me l’ha inoltrata un amico sindaco stupito dalla missiva, perché più che un documento di un candidato presidente del centrodestra, è la conferma di tutto quello che in nove anni il centrodestra non ha fatto per la Liguria e per il suo territorio. Il sindaco candidato scrive che bisogna migliorare la viabilità contro l’isolamento della regione; che bisogna sburocratizzare e incentivare chi investe e coniugare risorse regionali con le risorse del Pnrr e nazionali. Si preoccupa della sanità in ginocchio parlando di aumento del personale e miglioramento degli standard organizzativi, ma in questi nove anni dov’era? Quando denunciavamo i mesi e gli anni necessari per una visita specialistica, o un’esame diagnostico? Perché la destra in tutto questo tempo non è mai intervenuta su nessuno degli argomenti citati e non ha proposto nessuna delle soluzioni di cui oggi Bucci si fa portavoce? Come possono i cittadini liguri e gli stessi sindaci, dare fiducia a chi in questi nove anni ha fallito, parole di Bucci, e oggi si candida a esserne la perfetta prosecuzione (basta guardare le liste con i candidati o lo stesso Bucci e il suo silenzio in tutto questo tempo). Il centrodestra pensa che basti una mail inviata a tutti in modo generico e impersonale per coinvolgere i territori, quando noi da anni promuoviamo e costruiamo un dialogo diretto fondato sull’incontro. Una mail che si candida a diventare la prossima sceneggiatura di una nuova puntata di Qualunquemente con il sindaco Cetto La Qualunque. Per fortuna che si ferma a cinque punti, e il sesto non viene citato”. Così Davide Natale segretario del Pd della Liguria rispetto a una mail inviata da Bucci ai sindaci.

Non tarda ad arrivare la replica da parte dei sindaci di Ventimiglia e Sarzana, Flavio Di Muro e Cristina Ponzanelli, tra i primi firmatari del ‘Patto dei Sindaci-La regione del sì: “Arrivare al punto di mistificare un testo chiarissimo del Patto proposto da Marco Bucci ai colleghi sindaci è l’ennesima testimonianza della disperazione del PD e di una coalizione che non va d’accordo su nulla. Il candidato del centrodestra al primo punto ribadisce nettamente che intende confermare la strada intrapresa, ‘dal modello Genova al modello Liguria: due visioni del fare’ che intendiamo promuovere per ogni opera pubblica. L’italiano è chiaro, o almeno dovrebbe esserlo. L’impegno, riassunto in cinque punti fondamentali – spiegano ancora Di Muro e Ponzanelli – individua le azioni da portare avanti e le cose da migliorare. Infrastrutture migliori, un’economia più snella per le imprese, una sanità efficiente con risorse ben gestite, più sicurezza nelle città e valorizzazione del territorio saranno i capisaldi del programma. Su questo, sull’impegno a migliorare, Natale punta il suo stravolgimento della realtà e del senso del Patto. Marco Bucci, e tutti noi sindaci, abbiamo il dovere di puntare a migliorare. Sempre. È per questo che siamo stati eletti e, soprattutto, rieletti. L’obiettivo della decrescita, del tornare indietro, lo lasciamo volentieri a Natale, a Orlando e ai loro compagni”.

