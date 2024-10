Ospedale Albenga, Arboscello (PD): “Sempre sostenuto la necessità di un Ppi H24, mai parlato di pronto soccorso”

Albenga. “Mai detto che volevo la riapertura del pronto soccorso di Albenga, perché so che nelle condizioni attuali è impossibile. Ho sempre sostenuto la necessità di un punto di primo intervento H24 al servizio di tutto il comprensorio albenganese e per decongestionare il pronto soccorso di Pietra Ligure”. Così il consigliere regionale e vicecapogruppo PD in Regione Roberto Arboscello in replica a Gratarola su pronto soccorso Albenga.

“Le dichiarazioni di Gratarola rendono bene l’idea dell’attenzione che l’assessore prestava alle parole dell’opposizione in aula. Quanto ha affermato è totalmente lontano dalla verità: il mio percorso politico è sempre stato all’insegna del rispetto dei cittadini e della chiarezza, non si è mai basato sulla propaganda”.

» leggi tutto su www.ivg.it