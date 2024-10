Dall’ufficio stampa di Pro Recco Waterpolo. Di Daniele Roncagliolo

Per scaricare l’’intervista a Petar Vujosevic: https://www.youtube.com/watch?v=5EpYjKS72d4

Pro Recco – Duisburg apre giovedì a Lavagna il girone C di Euro Cup: alle 20, nella piscina del parco Tigullio, i biancocelesti ospitano i tedeschi nel gruppo in cui sono inseriti anche Mladost Zagabria e Szolnok.

